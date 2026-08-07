Coffret en 3 volumes : tomes 1 à 3

Après avoir été trahie par sa seule amie et son propre fiancé, Mayumi décide de commencer une nouvelle vie à la campagne, où elle ne connaît personne, en tant que professeure au collège. A peine est-elle arrivée qu'elle se retrouve à faire un plongeon dans l'eau avec une fille aux airs de délinquante. Elle découvre ensuite qu'il s'agit de Rin, la gérante de l'endroit où elle va habiter, la villa de la Mouette. Ici, sous le même toit, débute la cohabitation de deux femmes malmenées par le destin.