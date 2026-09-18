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#Essais

Malestroit

Jean de Saint-Cheron, Saint-cheron jean De

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Le récit de la vie extraordinaire et du message spirituel de la religieuse et résistante Yvonne Beauvais, héroïne oubliée. Malestroit raconte l'étrange destin d'Yvonne Beauvais (1901-1951), dite Yvonne-Aimée de Malestroit, religieuse et résistante décorée de la Légion d'honneur par le général de Gaulle. Dès l'adolescence, elle consacre sa vie à soulager la souffrance des pauvres, devient religieuse à 26 ans et sous l'Occupation fait du couvent breton de Malestroit une cachette et une clinique de soins pour les résistants. Arrêtée et torturée à Paris par la Gestapo en 1943, elle s'échappe miraculeusement, faisant écho à d'autres épisodes de sa vie entourée d'un voile mystique et de phénomènes inexpliqués. En 1960, neuf ans après sa mort, l'Inquisition de l'Eglise de Rome referme définitivement son dossier de canonisation, sur trois mots cinglants : "Trop de miracles ! " Jean de Saint-Cheron nous plonge dans un récit mêlant légende, témoignage et message mystique au coeur de la grande histoire. "Vibrante empathie, humour et sens de la mise en scène". François Angelier, France Culture Jean de Saint-Cheron est né en 1986 à Paris. Ses essais et récits ont tous été salués et primés. Prix Roger Nimier 2025 Prix Combourg-Chateaubriand 2026

Par Jean de Saint-Cheron, Saint-cheron jean De
Chez Points

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Auteur

Jean de Saint-Cheron, Saint-cheron jean De

Editeur

Points

Genre

Mystique

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Malestroit

Jean de Saint-Cheron, Saint-cheron jean De

Paru le 18/09/2026

216 pages

Points

8,40 €

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Scannez le code barre 9791041428076
9791041428076
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