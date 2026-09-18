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#Essais

Survivre

Jérémie Foa

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Survivre Dans le monde incertain des guerres de Religion (1562-1598), survivre est tout un art. Quelles sont alors les tactiques pour tenir dans un environnement soudain hostile, dans lequel le voisin peut dénoncer, le boucher empoisonner, votre accent vous trahir, le fils égorger, le mari mentir et la rue naguère familière devenir guet-apens ? "Car en matière de guerres intestines, écrit Montaigne, votre valet peut être du parti que vous craignez. Et lorsque la religion sert de prétexte, les parentés mêmes deviennent peu fiables". En s'appuyant sur des sources exceptionnelles, cette enquête entend rendre sensible ce que fut l'expérience concrète des "tristes hommes d'après 1560" , analysant les savoir-faire et les savoir-vivremis en oeuvre. Ce livre propose plus largement une relecture ambitieuse de l'ensemble des guerres de Religion, laboratoire de notre modernité, désormais envisagées au prisme de la condition d'incertitude. Jérémie Foa Historien, maître de conférences habilité à diriger des recherches à Aix-Marseille Université, il est notamment l'auteur de Tous ceux qui tombent. Visages du massacre de la Saint-Barthélemy (La Découverte, 2021).

Par Jérémie Foa
Chez Points

|

Auteur

Jérémie Foa

Editeur

Points

Genre

Guerres de religion

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Survivre

Jérémie Foa

Paru le 18/09/2026

432 pages

Points

12,90 €

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Scannez le code barre 9791041424955
9791041424955
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