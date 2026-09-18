Range tes jouets

Voyage au coeur de l'enfance, cet ouvrage nous invite à retrouver un coffre à jouets idéal composé d'avions spectaculaires, de fusées intergalactiques et de robots futuristes. Au fil des pages, les photographies d'Axel Ruhomaully proposent aux rêveurs de tous âges de découvrir l'incroyable collection de jouets aéronautiques et spatiaux du musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Posant sur fond noir, magnifiés et éclatants, ils semblent prêts à prendre vie sous nos yeux émerveillés. Porteurs de magie pure, les jouets se révèlent sous l'oeil de l'artiste comme témoins des époques qu'ils traversent. En s'appropriant à leur tour ce dialogue entre la matérialité de l'objet et sa mise en valeur photographique, les contributeurs de l'ouvrage : pilotes, mécaniciens, militaires, historiens, astronautes, réalisateurs et autres personnalités fascinées par l'aéronautique livrent ici un regard sensible et poétique sur une collection inédite. Un hommage à l'aviation, à l'espace et à l'enfance pour que renaisse ce plaisir d'imaginer et rêver.