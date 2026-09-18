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#Beaux livres

Range tes jouets

Axel Ruhomaully

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Voyage au coeur de l'enfance, cet ouvrage nous invite à retrouver un coffre à jouets idéal composé d'avions spectaculaires, de fusées intergalactiques et de robots futuristes. Au fil des pages, les photographies d'Axel Ruhomaully proposent aux rêveurs de tous âges de découvrir l'incroyable collection de jouets aéronautiques et spatiaux du musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Posant sur fond noir, magnifiés et éclatants, ils semblent prêts à prendre vie sous nos yeux émerveillés. Porteurs de magie pure, les jouets se révèlent sous l'oeil de l'artiste comme témoins des époques qu'ils traversent. En s'appropriant à leur tour ce dialogue entre la matérialité de l'objet et sa mise en valeur photographique, les contributeurs de l'ouvrage : pilotes, mécaniciens, militaires, historiens, astronautes, réalisateurs et autres personnalités fascinées par l'aéronautique livrent ici un regard sensible et poétique sur une collection inédite. Un hommage à l'aviation, à l'espace et à l'enfance pour que renaisse ce plaisir d'imaginer et rêver.

Par Axel Ruhomaully
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Axel Ruhomaully

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Muséologie

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Range tes jouets

Axel Ruhomaully

Paru le 18/09/2026

144 pages

Editions de la Martinière

35,00 €

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Scannez le code barre 9791040126287
9791040126287
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