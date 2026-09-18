Quand en 1869, le Français Guillaume Perreaux fixa un moteur monocylindre à vapeur sur son vélocipède Michaux, il était loin d'imaginer que cette invention révolutionnerait le monde du véhicule motorisé, et que ce qu'il nomme alors les "vélocipèdes à grande vitesse" conquerraient le monde. Revenant sur plus d'un siècle de passion et d'innovation, Luigi Corbetta présente, dans ce livre richement illustré, près de 60 modèles de légende. Des toutes premières Harley Davidson à l'impressionnante Honda Gold Wing de 2001, en passant par l'iconique Vespa de 1946, dont plus d'un million d'exemplaires furent produits dès les 10 premières années, vous découvrirez les grandes marques ayant forgé l'histoire de la moto. A l'instar de Suzuki, Yamaha, Lambretta, BMW, Ducati, Honda... , autant de grands noms qui tracent leur route sur les nationales comme sur les pistes de courses. Grâce à des images d'archives, des schémas précis des véhicules, ainsi que des détails sur leurs caractéristiques techniques, leur histoire et leur postérité, ces motos n'auront plus de secret pour vous.