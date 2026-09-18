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Robert-Houdin

Aurélien Fouillet

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Horloger, inventeur d'automates, physicien, Jean-Eugène Robert-Houdin (1805-1871) est le fondateur de la magie moderne. Son amour de la déduction et de la solution, son excitation à comprendre le fonctionnement des choses et son plaisir de faire révèlent la possibilité d'une autre relation aux objets technologiques qui nous entourent. Il incarne une autre culture technique et scientifique que la nôtre. Une culture où le merveilleux ne s'efface pas derrière l'impératif de l'efficacité, où science et arts se mêlent pour nous révéler les beautés du monde. Docteur en sociologie et habilité à diriger des recherches, Aurélien Fouillet s'est formé à l'ébénisterie et la marqueterie. Chercheur au Centre de recherche en design (ENS Paris Saclay/ENSCI les Ateliers), il est responsable du Mastère Création et Technologie Contemporaine, et enseigne les SHS et la technologie du bois à l'ENSCI les Ateliers. Il est l'auteur de Playtime (Les Pérégrines) et de La Vie des objets (Ateliers d'art de France). Il est aussi commissaire d'exposition.

Par Aurélien Fouillet
Chez François Bourin Editeur

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Auteur

Aurélien Fouillet

Editeur

François Bourin Editeur

Genre

Histoire de la philosophie des

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Robert-Houdin

Aurélien Fouillet

Paru le 18/09/2026

140 pages

François Bourin Editeur

16,50 €

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