Anthologie transfem #2

Cette deuxième anthologie vise à nouveau à mettre en lien les autrices transfem et mettre en avant leurs productions écrites. Il est issu du travail entre le collectif AltFem et la maison d'éditions Les Grillages. Les textes présents dans l'anthologie sont une sélection de textes présents dans les recueils AltFem n°2 : La Violence en Nous et et n°3 : Futur Transfem, agrémentés de textes inédits. Elle contient une diversité de genres littéraires (poésie, nouvelle, essai) et de différentes natures (anticipation, autobiographique, etc.).