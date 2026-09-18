Lot-et-Garonne, petits secrets et grandes histoires

Une nouvelle édition entièrement inédite : 100 nouveaux sujets Saviez-vous que la Guerre de Cent-Ans a commencé le 16 octobre 1323 à Saint-Sardos, sur les coteaux de l'Agenais ? Saviez-vous que la première expérience d'électrothérapie eut lieu à Clairac en 1751 ? Saviez-vous que les fameux "Nymphéas" de Claude Monet sont originaires du Temple-sur-Lot ? Saviez-vous qu'il existe quelque part en Lot-et-Garonne un véritable "triangle des Bermudes" tant les accidents aéronautiques s'y sont multipliés ? Savez-vous qu'en 613, un Concile s'est déroulé à Marmande ? Saviez-vous que les Lot-et-Garonnais ont été surreprésentés lors de la Guerre d'indépendance de l'Amérique ? Saviez-vous que...