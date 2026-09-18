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Massages pour mon chat

Sandie Decortiat, Pauline Arnt

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Dans une société où le bien-être animal occupe une place de plus en plus importante, nous cherchons sans cesse à améliorer les conditions de vie de nos chats. Masser nos compagnons à quatre pattes, c'est créer une autre forme de lien avec eux, davantage dans le ressenti, la communication et la compréhension. Cet ouvrage s'organise en 2 parties, afin de vous donner toutes les clés pour apprendre à masser votre chat dans les meilleures conditions possibles : Avec Sandie Decortiat, décryptez votre félin, son monde, son langage corporel, sa communication avec vous. Avec Pauline Arnt, découvrez le massage félin bien-être, son protocole et tous ses bienfaits pour votre boule de poils. Et si vous appreniez à masser votre chat avec des gestes faciles et sûrs ?

Par Sandie Decortiat, Pauline Arnt
Chez Rustica éditions

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Auteur

Sandie Decortiat, Pauline Arnt

Editeur

Rustica éditions

Genre

Chats

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Massages pour mon chat

Sandie Decortiat, Pauline Arnt

Paru le 18/09/2026

112 pages

Rustica éditions

12,95 €

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Scannez le code barre 9782815324595
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