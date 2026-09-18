Sonothérapie : gongs, bols chantants et cristal

La sonothérapie est un ensemble de techniques douces et accessibles, qui favorisent le bien-être, la relaxation et la guérison de certains maux. Les vibrations et ondes sonores résonnent bien au-delà de nos oreilles : leurs énergies pénètrent l'ensemble de notre corps et nous apaisent. Dans ce livre, vous trouverez : des explications et un lexique des éléments relatifs au son, un test pour connaître quel instrument (bol chantant, bol de cristal, gong) vous correspond le mieux, des conseils d'une professionnelle et des pas à pas pour pratiquer la sonothérapie par vous-même.