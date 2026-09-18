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Sonothérapie : gongs, bols chantants et cristal

Anne-Sophie Casper

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La sonothérapie est un ensemble de techniques douces et accessibles, qui favorisent le bien-être, la relaxation et la guérison de certains maux. Les vibrations et ondes sonores résonnent bien au-delà de nos oreilles : leurs énergies pénètrent l'ensemble de notre corps et nous apaisent. Dans ce livre, vous trouverez : des explications et un lexique des éléments relatifs au son, un test pour connaître quel instrument (bol chantant, bol de cristal, gong) vous correspond le mieux, des conseils d'une professionnelle et des pas à pas pour pratiquer la sonothérapie par vous-même.

Par Anne-Sophie Casper
Chez Rustica éditions

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Auteur

Anne-Sophie Casper

Editeur

Rustica éditions

Genre

Autres médecines douces

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Sonothérapie : gongs, bols chantants et cristal

Anne-Sophie Casper

Paru le 18/09/2026

96 pages

Rustica éditions

12,95 €

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Scannez le code barre 9782815323512
9782815323512
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