L'intelligence des cochons

Des truies qui chapardent le collier "connecté" de leurs congénères pour avoir double ration de nourriture, des cochons qui comprennent comment agir sur un écran avec un joystick, Pigcasso qui peint des toiles en tenant un pinceau dans sa gueule... Entre sensibilité et capacité d'abstraction, les cochons ont développé de nombreux comportements que nous pouvons qualifier d'intelligents. Depuis l'univers sensoriel du cochon jusqu'à l'évaluation de son bien-être, en passant par ses apprentissages maternels et ses capacités cognitives, cet ouvrage vulgarise les dernières études scientifiques sur le sujet, le tout parsemé d'anecdotes et de faits historiques. A la fin de ce livre, vous ne verrez plus les cochons de la même manière !