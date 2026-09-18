L'année où je suis tombée amoureuse de lui Tome 1

Amis d'enfance depuis dix ans, Hikari et Ta-kun sont toujours aussi proches au lycée. Mais un jour, catastrophe ? ! Hikari se rend compte qu'elle est tombée amoureuse de lui. Dès lors, elle essaie de se faire plus entreprenante pour provoquer une réaction, mais il semble rester froid, comme il le resterait vis-à-vis de sa soeur, ou uniquement parce qu'il est trop pataud pour comprendre, ce qui la fait paniquer autant que ça la désespère. Saura-t-elle provoquer des sentiments réciproques, ou la fameuse "? friend zone ? " la laissera-t-elle sur le carreau ??