Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

L'année où je suis tombée amoureuse de lui Tome 1

Maruto Fumiaki, Yom, Fumiaki Maruto

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Amis d'enfance depuis dix ans, Hikari et Ta-kun sont toujours aussi proches au lycée. Mais un jour, catastrophe ? ! Hikari se rend compte qu'elle est tombée amoureuse de lui. Dès lors, elle essaie de se faire plus entreprenante pour provoquer une réaction, mais il semble rester froid, comme il le resterait vis-à-vis de sa soeur, ou uniquement parce qu'il est trop pataud pour comprendre, ce qui la fait paniquer autant que ça la désespère. Saura-t-elle provoquer des sentiments réciproques, ou la fameuse "? friend zone ? " la laissera-t-elle sur le carreau ??

Par Maruto Fumiaki, Yom, Fumiaki Maruto
Chez Vega-Dupuis

|

Auteur

Maruto Fumiaki, Yom, Fumiaki Maruto

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'année où je suis tombée amoureuse de lui Tome 1 par Maruto Fumiaki, Yom, Fumiaki Maruto

Commenter ce livre

 

L'année où je suis tombée amoureuse de lui Tome 1

Maruto Fumiaki, Yom, Fumiaki Maruto

Paru le 18/09/2026

162 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808703659
9782808703659
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.