Malades de bonheur

C'est les vacances ! Rebecca les passe chez son papa, au Pays des cailloux qui marchent. Mais tout ne se passe pas tout à fait comme prévu ! Alors qu'elle part en mer toute seule, elle s'échoue sur une île voisine lors d'une tempête. Heureusement, Ernest n'est jamais loin... Et ils ne sont pas que deux sur cette île. Une famille de migrants y est réfugiée. A travers leur histoire et leurs difficultés, Rebecca assistera à de véritables injustices et apprendra à être solidaire.