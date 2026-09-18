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Malades de bonheur

Guillaume Bianco, Dalena, Antonello Dalena

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C'est les vacances ! Rebecca les passe chez son papa, au Pays des cailloux qui marchent. Mais tout ne se passe pas tout à fait comme prévu ! Alors qu'elle part en mer toute seule, elle s'échoue sur une île voisine lors d'une tempête. Heureusement, Ernest n'est jamais loin... Et ils ne sont pas que deux sur cette île. Une famille de migrants y est réfugiée. A travers leur histoire et leurs difficultés, Rebecca assistera à de véritables injustices et apprendra à être solidaire.

Par Guillaume Bianco, Dalena, Antonello Dalena
Chez Le Lombard

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Auteur

Guillaume Bianco, Dalena, Antonello Dalena

Editeur

Le Lombard

Genre

Humour

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Malades de bonheur

Guillaume Bianco, Dalena, Antonello Dalena

Paru le 18/09/2026

48 pages

Le Lombard

12,95 €

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Scannez le code barre 9782808218832
9782808218832
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