Boutiques japonaises à l'aquarelle

Cet ouvrage vous invite à découvrir l'esthétique des devantures japonaises à travers 35 illustrations dessinées à la main, chacune accompagnée de sa version aquarellée pour vous guider. Bien plus qu'un simple livre à peindre, il offre une méthode progressive pour apprendre l'aquarelle : tutoriels, conseils techniques, matériel et étapes détaillées. Conçu pour les débutants comme pour les plus confirmés, il propose une véritable immersion artistique, entre observation architecturale et exploration de la couleur.