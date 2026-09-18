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Boutiques japonaises à l'aquarelle

@artiviz guilhem Garcia, Guilhem Garcia

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Cet ouvrage vous invite à découvrir l'esthétique des devantures japonaises à travers 35 illustrations dessinées à la main, chacune accompagnée de sa version aquarellée pour vous guider. Bien plus qu'un simple livre à peindre, il offre une méthode progressive pour apprendre l'aquarelle : tutoriels, conseils techniques, matériel et étapes détaillées. Conçu pour les débutants comme pour les plus confirmés, il propose une véritable immersion artistique, entre observation architecturale et exploration de la couleur.

Par @artiviz guilhem Garcia, Guilhem Garcia
Chez Les Editions de Saxe

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Auteur

@artiviz guilhem Garcia, Guilhem Garcia

Editeur

Les Editions de Saxe

Genre

Aquarelle

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Boutiques japonaises à l'aquarelle

@artiviz guilhem Garcia, Guilhem Garcia

Paru le 18/09/2026

24 pages

Les Editions de Saxe

24,90 €

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Scannez le code barre 9782756544069
9782756544069
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