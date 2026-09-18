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Solace House

Will Maclean

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Entre Le Maître des illusions, La Maison des feuilles et The Haunting of Hill House, un roman-puzzle hypnotique sur la jeunesse, la folie et les secrets qu'il aurait fallu laisser enfouis. ETE 1993. Alex Lane, étudiant désargenté, rejoint l'équipe chargée de vider Solace House, un manoir victorien légué à l'université par Edwin Flayne, un mystérieux reclus hanté par ses chimères. Dans cette demeure encombrée d'objets, mais aussi de silence et d'ombres, il se rapproche peu à peu d'une collègue, Ella, vive et insaisissable. Mais derrière les vestiges d'une vie isolée affleure une réalité plus troublante. En découvrant les carnets de Flayne, les étudiants mettent au jour le deuil impossible d'une mère disparue, l'existence d'un lieu énigmatique nommé Bewise et l'éventualité d'un autre monde... A mesure que Solace House révèle ses secrets, la fascination vire à l'obsession. Car certaines portes, une fois entrouvertes, exigent bien plus qu'un simple regard. Un roman gothique et métaphysique, entre Shirley Jackson, Donna Tartt et Susanna Clarke. Dans Solace House, Will Maclean signe un roman gothique, littéraire et labyrinthique, entre thriller psychologique, fantastique anglais et roman d'atmosphère. "Solace House est un livre fascinant de bout en bout : un roman qui avance comme un piège, sème le doute à chaque page et transforme une demeure victorienne en labyrinthe mental". - Jérôme Patalano, éditeur chez Elysande "Un savant mélange d'horreur liminale, de rêve fiévreux et de mystère, entre "La maison des feuilles" et "The Haunting of Hill House". Envoûtant, original et prenant ! " - @leslivresdelacrypte "Mêlant roman gothique, horreur psychologique et touches d'horreur cosmique, "Solace House" est un récit troublant qui continue de hanter bien après la dernière page". - @caromagikbooks "Une fois à Solace House, impossible de se défaire de cette atmosphère aussi dérangeante que fascinante. Un voyage onirique perturbant qui ne laisse pas indemne" - @the_secret_of_a_book

Par Will Maclean
Chez Editions Elysande

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Auteur

Will Maclean

Editeur

Editions Elysande

Genre

Terreur

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Solace House

Will Maclean trad. Sarah Laurent

Paru le 18/09/2026

400 pages

Editions Elysande

22,90 €

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