The Fed-Up Office Lady Wants to Serve the Villainess - Tome 01

Une jeune employée de bureau épuisée se fait virer et se retrouve au service de la vilaine cruelle et sans pitié ? ! Dans le classement 2024 et 2025 des mangas dont l'adaptation animée est la plus attendue ! Midori Natori, une jeune intérimaire dévouée, travaille dur pour son entreprise jusqu'au jour où son employeur décide, de manière injuste, de mettre fin à son contrat. " N'y a-t-il vraiment personne qui ait besoin de moi ? " Alors qu'elle est au bord du gouffre, elle se retrouve soudainement invoquée en tant que familier dans son jeu préféré Fairy Tale of Jewels. Pour ne rien arranger, sa maîtresse n'est autre que Lapis Tenebrae, la méchante qui piège tous les autres personnages ! Mais alors que Natori met à profit ses connaissances pour épargner à son employeuse un destin funeste, voilà qu'elle s'attire les faveurs de cette dernière... Natori, ancienne employée de bureau, va tout faire pour éviter une fin tragique à ses personnages préférés !