Lancé par des figures telles que My Bloody Valentine, Ride ou Slowdive, le shoegaze s'est développé au Royaume-Uni à la fin des années 1980, notamment autour du creuset que fut le label Creation. Cette nouvelle scène, refusant les codes démonstratifs du rock, se cache derrière une collection de pédales - obligeant les musiciens à jouer tête penchée - créant des nappes de guitares saturées et distordues, murs de son auxquels s'ajoutent, en retrait, des voix aériennes dessinant une mélodie en contrepoint pour un équilibre musical caractéristique. Ce livre retrace la création et l'évolution du genre à travers les groupes, labels et médias, et témoigne de toute la vitalité et l'indépendance de ce mouvement.