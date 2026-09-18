André Ceccarelli aux rythmes d'une vie

C'est une histoire qui commence en 1946 à Nice, dans un quartier paisible, Saint Pancrace, loin de l'agitation urbaine quand un petit enfant regarde son père nettoyer un étrange instrument : une batterie. C'est une histoire qui se poursuit à Nice en 1960 sur la promenade des anglais, à l'hôtel Royal, quand une promeneuse remarque un jeune batteur talentueux accompagnant un thés dansant. C'est un départ pour Paris à 16 ans dans un groupe de rock et de twist, Les Chats Sauvages, qui fait danser la jeunesse et trembler les familles C'est une histoire qui retrouve la Méditerranée en 1964 à Monte Carlo pour 3 années dans le grand orchestre d'Aimé Barelli, ses soirées de gala, ses vedettes internationales, et sa jet set. C 'est une histoire qui continue en Italie pour poursuivre le voyage , entre Rocky Roberts et les Piranhas, de concerts en studio, de Rome à Genes en passant par Milan ou Turin. Trois ans de plus s'écoulent. Il est temps, à 24 ans, de retrouver Paris et de croiser en studio d'enregistrement ou sur scène tous les chanteurs que vous connaissez : Eddy Mitchell, Michel Berger, Johnny Hallyday, Bernard Lavilliers, Gilbert Bécaud, Henri Salvador, Diane Dufresne, Claude Nougaro, Nicole Croisille, Michel Jonasz pour n'en citer que quelques uns. Il est temps de travailler avec des stars internationales tels Michel Legrand, Ray Charles, Tina Turner ou Aretha Franklin. Apres 10 années intenses, 10 années surchargées viendra le temps du choix, le temps du jazz. Dee Dee Bridgewater, Stefano De Battista, Martial Solal, Michel Portal, Sylvain Luc, Bireli Lagrene ou Laurent Coulondre, Baptiste Herbin, Sophie Alour deviennent les nouveaux partenaires de scène ou de disques. Aux rythmes d'une vie tout en musique, André Ceccarelli fait swinguer les années, les rencontres, les univers sonores. Le talent de ses baguettes, le souffle de ses balais, sa puissance autant que sa douceur nous transporte d'un monde artistique à un un autre. Dans cet ouvrage, André Ceccarelli, nous parle de musiques, d' amitié, d'échange, de batterie et de sa vie d'artiste. La critique de 50 de ses albums nous donne un éclairage sur l'extraordinaire parcours de ce musicien à nul autre pareil.