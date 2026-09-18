Je communique avec mon animal défunt

Perdre un animal, c'est perdre une part de soi. Pourtant, même après leur départ, nos compagnons continuent de nous parler... dans les rêves, les signes et les élans du coeur. Dans ce livre, Meli Guidance ouvre un chemin de réconciliation entre le visible et l'invisible, entre la douleur du deuil et la lumière de la présence. A travers ses enseignements, ses rituels et des témoignages empreints d'émotion, elle t'invite à reconnaître les signes, à comprendre le rôle spirituel des animaux et à renouer avec ton compagnon sur le plan de l'âme. Ce guide doux et sacré t'aidera à apaiser la séparation, à redonner un sens à la perte et à découvrir que l'amour, lui, ne meurt jamais.