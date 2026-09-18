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#Essais

Je communique avec mon animal défunt

Meli Guidance, Guidance Meli

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Perdre un animal, c'est perdre une part de soi. Pourtant, même après leur départ, nos compagnons continuent de nous parler... dans les rêves, les signes et les élans du coeur. Dans ce livre, Meli Guidance ouvre un chemin de réconciliation entre le visible et l'invisible, entre la douleur du deuil et la lumière de la présence. A travers ses enseignements, ses rituels et des témoignages empreints d'émotion, elle t'invite à reconnaître les signes, à comprendre le rôle spirituel des animaux et à renouer avec ton compagnon sur le plan de l'âme. Ce guide doux et sacré t'aidera à apaiser la séparation, à redonner un sens à la perte et à découvrir que l'amour, lui, ne meurt jamais.

Par Meli Guidance, Guidance Meli
Chez Secret d'étoiles

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Auteur

Meli Guidance, Guidance Meli

Editeur

Secret d'étoiles

Genre

Esotérisme

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Je communique avec mon animal défunt

Meli Guidance, Guidance Meli

Paru le 18/09/2026

128 pages

Secret d'étoiles

15,95 €

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Scannez le code barre 9782382403464
9782382403464
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