Tamon's Queer Friends

Osaka, de nos jours. La jeune Utsui est en terminale et est élevée dans une famille queer, dans un environnement où aimer qui on veut est plus qu'accepté. Elle-même, cependant, se débat avec son incapacité d'aimer de manière romantique. Parmi les personnes de passage dans sa maison, elle s'attache à Tamon, une personne étrange qui a pour habitude de converser avec des êtres surnaturels qu'iel seul·e peut voir. En réponse à l'appel d'Utsui, un mystérieux petit être ami de Tamon apparaît... mais il a oublié son propre nom.