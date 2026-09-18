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Tamon's Queer Friends

Yoh Toi

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Osaka, de nos jours. La jeune Utsui est en terminale et est élevée dans une famille queer, dans un environnement où aimer qui on veut est plus qu'accepté. Elle-même, cependant, se débat avec son incapacité d'aimer de manière romantique. Parmi les personnes de passage dans sa maison, elle s'attache à Tamon, une personne étrange qui a pour habitude de converser avec des êtres surnaturels qu'iel seul·e peut voir. En réponse à l'appel d'Utsui, un mystérieux petit être ami de Tamon apparaît... mais il a oublié son propre nom.

Par Yoh Toi
Chez Véga

|

Auteur

Yoh Toi

Editeur

Véga

Genre

Seinen/Homme

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Tamon's Queer Friends

Yoh Toi

Paru le 18/09/2026

210 pages

Véga

12,50 €

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