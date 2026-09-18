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Tamon's Queer Friends Tome 1

Toi Yoh

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La jeune Utsui est en terminale et vit avec sa mère et la compagne de celle-ci dans une maison où se croisent toutes sortes d'invités : des femmes qui aiment les femmes, des hommes qui aiment les hommes, des femmes qui préfèrent les hommes, des personnes attirées par les deux sexes ou par ceux qui ne savent pas très bien à quel genre ils appartiennent... Parmi tous ces individus hauts en couleur, Utsui s'attache plus particulièrement à Tamon, une personne un peu spéciale, qui a pour habitude de converser avec des êtres surnaturels quiel seulement peut voir.

Par Toi Yoh
Chez Véga

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Auteur

Toi Yoh

Editeur

Véga

Genre

Seinen/Homme

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Tamon's Queer Friends Tome 1

Toi Yoh trad. Ryoko Akiyama

Paru le 18/09/2026

210 pages

Véga

12,50 €

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