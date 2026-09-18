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Marie Antoinette, icône du style

Cernunnos, A préciser

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Bienvenue dans un monde d'excès, de soies bruissantes, de coiffures vertigineuses, d'intrigues savoureuses et, bien sûr, de révolution sanglante. Cet ouvrage érudit reconstitue pour la première fois la vie et le style de Marie-Antoinette - mariée à 14 ans, reine à 18, guillotinée à 37 - depuis les appartements intimes qu'elle occupait jusqu'au parfum qu'elle portait, des tendances qu'elle imposait aux usages de la vie à la cour de France. Les 13 auteurs spécialistes s'appuient sur les collections des musées V&A à Londres et de Versailles, ses intérieurs, ses lettres, ses portraits, ainsi que sur les rares objets personnels qui subsistent : ses chaussures, ses éventails et des fragments de tissu de ses robes. Mais l'influence de Marie-Antoinette perdure bien au-delà de sa mort en 1793. Le livre révèle comment la malheureuse reine est devenue une source d'inspiration constante pour le design, la mode, le cinéma et les arts décoratifs, des bals costumés du XIX ? siècle aux illustrations Art déco, en passant par la haute couture de John Galliano pour Dior et le somptueux film de Sofia Coppola. Il propose une nouvelle lecture de l'héritage de cette figure complexe et souvent incomprise, dont le style, la jeunesse et la notoriété ont contribué à son attrait intemporel. Textes de de Sofia Coppola, Manolo Blahnik, Sarah Grant, Hélène Delalex et Antonia Fraser.

Par Cernunnos, A préciser
Chez Cernunnos

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Auteur

Cernunnos, A préciser

Editeur

Cernunnos

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Marie Antoinette, icône du style

Cernunnos, A préciser

Paru le 18/09/2026

304 pages

Cernunnos

55,00 €

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Scannez le code barre 9782374951836
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