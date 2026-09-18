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Tomber sur un os

Camille Gabert, Pape jeanne-marie Le

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Comme un vrai scientifique, le lecteur enquête, manipule, observe, compare et déduit. Il rejoint une équipe d'archéologues travaillant sur un site préhistorique. Un squelette animal vient d'être découvert. Que fait-il là ? A qui appartenait-il ? Etait-il chassé, mangé... ? Grâce à des flaps à soulever, des tiroirs à ouvrir et des comparaisons visuelles, le lecteur observe les indices et reconstitue l'histoire de l'animal : · Il identifie les différents os en les comparant à ceux d'un mammouth. · Il reconnaît le crâne mystérieux en consultant une véritable bibliothèque de squelettes. · Il analyse la mâchoire pour découvrir l'âge de l'animal et son régime alimentaire. L'ouvrage révèle des informations passionnantes sur : · le mégacéros, impressionnant cerf géant de la Préhistoire, · les animaux qui vivaient aux côtés des premiers humains, · le métier d'archéozoologue, ces spécialistes capables de raconter l'histoire du passé à partir d'ossements.

Par Camille Gabert, Pape jeanne-marie Le
Chez Amaterra

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Auteur

Camille Gabert, Pape jeanne-marie Le

Editeur

Amaterra

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Tomber sur un os

Camille Gabert, Pape jeanne-marie Le

Paru le 05/03/2027

Amaterra

21,00 €

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Scannez le code barre 9782368563946
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