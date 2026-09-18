Tomber sur un os

Comme un vrai scientifique, le lecteur enquête, manipule, observe, compare et déduit. Il rejoint une équipe d'archéologues travaillant sur un site préhistorique. Un squelette animal vient d'être découvert. Que fait-il là ? A qui appartenait-il ? Etait-il chassé, mangé... ? Grâce à des flaps à soulever, des tiroirs à ouvrir et des comparaisons visuelles, le lecteur observe les indices et reconstitue l'histoire de l'animal : · Il identifie les différents os en les comparant à ceux d'un mammouth. · Il reconnaît le crâne mystérieux en consultant une véritable bibliothèque de squelettes. · Il analyse la mâchoire pour découvrir l'âge de l'animal et son régime alimentaire. L'ouvrage révèle des informations passionnantes sur : · le mégacéros, impressionnant cerf géant de la Préhistoire, · les animaux qui vivaient aux côtés des premiers humains, · le métier d'archéozoologue, ces spécialistes capables de raconter l'histoire du passé à partir d'ossements.