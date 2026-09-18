Apprendre le dessin en 365 modèles

Vous aimeriez savoir dessiner mais ne savez pas par où commencer ? Ce livre vous accompagne pas à pas dans votre découverte du dessin. Découvrez toutes les bases essentielles : le choix du matériel, les supports, l'observation, les formes simples, les volumes, les proportions des différents sujets ou encore la perspective. Place ensuite à la pratique ! Animaux, fleurs, personnages, paysages, monuments, objets du quotidien... les 365 modèles de ce livre sont expliqués étape par étape pour vous aider à comprendre la construction d'un dessin et enrichir progressivement votre technique. Que vous dessiniez un modèle par jour, quelques-uns par semaine ou simplement au gré de vos envies, chacun peut avancer à son propre rythme. L'objectif n'est pas la perfection, mais le plaisir de dessiner, d'observer et de progresser au fil des pages.