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Destination Français - Méthode explicite CM1 - Guide pédagogique + Diaporamas + Ressources

Mallory Tinena-Monhard, Odile Fleury, Hélène Florimond

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Un guide CM1 complet, avec les séances détaillées pas à pas des activités de grammaire, conjugaison, orthographe ou vocabulaire + les dictées et les collectes de mots. IMPORTANT ! Pour préparer la rentrée, téléchargez gratuitement la période 1 du guide CM, sur le site compagnon : https : //destination-francais. nathan. fr/9782095058012 Le guide accompagne pas à pas la mise en oeuvre de la méthode : > Une explication claire de l'enseignement explicite, avec un déroulé précis des phases d'apprentissage. > Une programmation annuelle sur 33 semaines , pensée pour fonctionner aussi bien en classe simple qu'en double niveau. > Des fiches de préparation hebdomadaires incluant : objectifs, consignes, conseils, différenciation, remédiation, textes des dictées et séance d'APQ. + Un espace numérique avec toutes vos ressources au même endroit (avec l'achat du guide papier) : - Les diaporamas pour accompagner l'enseignement explicite. - Le matériel de manipulation pour les apprentissages concrets. - Les activités de la pratique guidée à modifier selon les besoins des élèves. - Les grilles d'observation pour suivre et évaluer les acquis. - Les corpus de mots pour le rituel des collectes. - Les mémos à distribuer aux élèves : la leçon en versions texte et audio. - Tout le matériel pour la dictée : mots, dictées aménagées et grilles de réussite. - Un accès direct au fichier élève en version numérique avec les corrigés de toutes les activités (pour les enseignants ayant équipé leur classe avec le fichier élève) .

Par Mallory Tinena-Monhard, Odile Fleury, Hélène Florimond
Chez Nathan

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Auteur

Mallory Tinena-Monhard, Odile Fleury, Hélène Florimond

Editeur

Nathan

Genre

Primaire

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Destination Français - Méthode explicite CM1 - Guide pédagogique + Diaporamas + Ressources

Mallory Tinena-Monhard, Odile Fleury, Hélène Florimond

Paru le 08/10/2026

360 pages

Nathan

59,00 €

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