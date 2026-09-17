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#Essais

Papy, ton histoire

Collectif, Adélaïde Devos

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Et si tu prenais enfin le temps de raconter ton histoire, papy ? Ce carnet à compléter a été imaginé pour t'accompagner pas à pas dans le récit de ta vie : de tes premiers éclats de rire à aujourd'hui, en passant par tes jeux d'enfance, tes premières amitiés, tes années d'école, ton service militaire, tes vacances inoubliables, ta rencontre avec mamie, le jour où tu es devenu père, puis grand-père, et tous les autres souvenirs qui t'ont marqué. Page après page, confie tes souvenirs, tes passions, tes rêves, tes plus belles réussites, et peut-être même quelques secrets bien gardés. Ajoute des photos, des mots laissés sur le vif, des instants précieux. Réunis, ils feront de ce carnet un héritage unique : un trésor de mémoire à transmettre à toutes les générations. mil

Par Collectif, Adélaïde Devos
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Collectif, Adélaïde Devos

Editeur

Merci les Livres

Genre

Grands-parents

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Papy, ton histoire

Collectif, Adélaïde Devos

Paru le 17/09/2026

96 pages

Merci les Livres

10,95 €

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Scannez le code barre 9791070151440
9791070151440
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