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Géographie du rap

Séverin Guillard

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Dans leurs oeuvres, nombre de rappeurs affirment représenter leur quartier. Dans les médias, ils ont longtemps été présentés comme porte-paroles des banlieues françaises ou des ghettos états-uniens. Dans les discussions entre auditeurs, les styles de rap sont souvent liés à leur contexte d'émergence. Les relations entre musique et espaces urbains jouent donc un rôle central dans la pratique et la perception du rap. Mais quelle est l'origine de ces associations ? Où et comment émergent-t-elles ? Que nous disent-elles sur la pratique du rap et sur les espaces auxquels elle est attachée ? Cet ouvrage répond à ces questions en proposant une plongée dans les scènes musicales dans lesquelles le rap est produit, en France et aux Etats-Unis, entre 2001 et 2020. Depuis les imaginaires des oeuvres jusqu'aux performances dans les salles de concert, en passant par les politiques urbaines, il lève le voile sur différentes facettes d'une géographie du rap, et sur son rôle dans la construction d'une "authenticité" propre aux artistes et aux espaces qu'ils investissent. Il offre ainsi des clés pour comprendre une musique qui a acquis une place incontournable dans des villes transformées par la mondialisation.

Par Séverin Guillard
Chez PU Rennes

|

Auteur

Séverin Guillard

Editeur

PU Rennes

Genre

Géographie humaine

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Géographie du rap

Séverin Guillard

Paru le 17/09/2026

434 pages

PU Rennes

26,00 €

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Scannez le code barre 9791041308309
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