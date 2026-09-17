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Drame au présent

Elise Deschambre

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Depuis la seconde moitié du XXe siècle, une large part du théâtre occidental s'émancipe du modèle de la représentation. La figuration du monde par le biais de signes qui valent pour lui (ce qu'Aristote nomme la mimèsis) est défiée par l'exhibition de la réalité concrète de l'événement théâtral en train d'avoir lieu, et qui ne renvoie à rien d'autre qu'à lui-même. S'ajoute la tentative de rapprocher l'écriture théâtrale au plus près de la création scénique : cette dernière ne consiste alors plus en la figuration scénique d'un texte préexistant, mais devient la référence première à partir de laquelle le texte est composé. D'un modèle de la représentation, nous passons à un modèle de la présentation. L'ouvrage revient sur ce phénomène essentiel du théâtre contemporain pour analyser certains discours qui l'accompagnent : la mise en cause de la représentation serait radicale et se ferait au prix du texte dramatique. Sur plusieurs études de cas (textes et processus d'écriture), il entend surtout montrer que l'écriture dramatique n'échappe pas à cette mutation. Il propose donc d'adopter un autre regard sur le théâtre d'aujourd'hui, en prenant le pouls d'écritures originales, à la fois récentes et encore peu étudiées.

Par Elise Deschambre
Chez PU Rennes

|

Auteur

Elise Deschambre

Editeur

PU Rennes

Genre

Théâtre - Essais

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Drame au présent

Elise Deschambre

Paru le 17/09/2026

305 pages

PU Rennes

25,00 €

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Scannez le code barre 9791041306688
9791041306688
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