Vers l'éco-sérénité

Le dérèglement climatique façonne notre quotidien et nourrit des inquiétudes croissantes. Comment continuer à bien respirer, bien boire, bien manger... et, tout simplement, bien vivre à l'avenir ? L'éco-anxiété, liée à la crise environnementale, concerne dans sa forme intense 4, 2 millions de Français. Sans être une maladie, elle peut fragiliser l'équilibre psychique et transformer notre rapport au futur. Les auteurs apportent des repères pour comprendre ce phénomène : ce qu'est l'éco-anxiété, comment elle se développe, ce que vivent les personnes concernées et comment chacun peut interroger son propre rapport à ces inquiétudes. Mais ce livre va plus loin. Il propose des pistes concrètes pour traverser cette crise existentielle : se libérer de ses chaînes, affronter l'angoisse de la finitude, se réinventer à travers un écoprojet porteur de sens et se mettre au service de quelque chose de plus grand que soi. Un ouvrage pour transformer l'inquiétude en force d'accomplissement pour enfin arriver à une forme d'éco-sérénité.