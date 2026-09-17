P'tit loup - je m'habille tout seul

Apprends à t'habiller en t'amusant avec P'tit Loup ! Le coffret contient : - 1 tableau aimanté : d'un côté P'tit Loup, de l'autre, Louna - 80 aimants de vêtements et d'accessoires - 14 cartes 3 manières de jouer : - l'enfant habille librement et comme il le souhaite les silhouettes - 10 cartes avec des tenues " toutes faites " : l'enfant reconstitue les tenues comme sur le modèle. - 4 cartes avec des contraints (" il fait froid ", " il fait chaud ", " c'est la rentrée ", etc.) : l'enfant reconstitue les tenues en sélectionnant des éléments qui répondent à ces critères.