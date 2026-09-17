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#Roman jeunesse

Le grand livre des anecdotes de l'histoire

Yann Caudal, Nicolas Haverland, Nicole Masson

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Près de 400 anecdotes historiques, racontées à tous les curieux ! Saviez-vous que ce n'est pas en Egypte qu'il y a le plus grand nombre de pyramides ? Que Christophe Colomb n'a jamais su qu'il avait découvert l'Amérique. Que les vikings n'avaient pas de casque à cornes ! Ou que le ski existe depuis plus de 5 000 ans ? De la préhistoire à nos jours, découvrez 400 anecdotes et petites histoires qui ont façonnées la grande Histoire. Découvrez aussi l'origine historique de plus de 100 expressions de la langue française !

Par Yann Caudal, Nicolas Haverland, Nicole Masson
Chez Editions Auzou

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Auteur

Yann Caudal, Nicolas Haverland, Nicole Masson

Editeur

Editions Auzou

Genre

Généralités

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Le grand livre des anecdotes de l'histoire

Yann Caudal, Nicolas Haverland, Nicole Masson

Paru le 17/09/2026

191 pages

Editions Auzou

14,95 €

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