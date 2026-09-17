Le journal de Maurice Lalouze

Maurice Lalouze, roi de la malchance, pour vous servir ! ATTENTION, ce journal est MAUDIT ! Ben oui, comme tout ce que je touche... Maurice Lalouze, roi de la malchance, pour vous servir ! Dans mon journal, je parle de : - Rosalie Déglingo, ma meilleure amie, fournisseuse de galères - Le slip de l'Apocalypse, du genre brillant et très très collant - La Gardienne de la Lose Ultime et son plan de fin du monde par malchance totale ! Mais moi, rien ne m'arrête... pas même la menace de l'APOCASLIP ! Attention : si tu lis quand même mon journal, tu devras lui obéir... Sinon, prépare-toi à affronter d'horribles conséquences ! Alors, tu relèves le défi ? Bienvenue dans le journal du plus héroïque des losers !