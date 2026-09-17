Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Bande dessinée jeunesse

Le journal de Maurice Lalouze

Maxime Gillio, Maurizia Rubino

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Maurice Lalouze, roi de la malchance, pour vous servir ! ATTENTION, ce journal est MAUDIT ! Ben oui, comme tout ce que je touche... Maurice Lalouze, roi de la malchance, pour vous servir ! Dans mon journal, je parle de : - Rosalie Déglingo, ma meilleure amie, fournisseuse de galères - Le slip de l'Apocalypse, du genre brillant et très très collant - La Gardienne de la Lose Ultime et son plan de fin du monde par malchance totale ! Mais moi, rien ne m'arrête... pas même la menace de l'APOCASLIP ! Attention : si tu lis quand même mon journal, tu devras lui obéir... Sinon, prépare-toi à affronter d'horribles conséquences ! Alors, tu relèves le défi ? Bienvenue dans le journal du plus héroïque des losers !

Par Maxime Gillio, Maurizia Rubino
Chez Editions Auzou

|

Auteur

Maxime Gillio, Maurizia Rubino

Editeur

Editions Auzou

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le journal de Maurice Lalouze par Maxime Gillio, Maurizia Rubino

Commenter ce livre

 

Le journal de Maurice Lalouze

Maxime Gillio, Maurizia Rubino

Paru le 17/09/2026

160 pages

Editions Auzou

11,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039573986
9791039573986
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.