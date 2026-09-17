Ottoline et le vétérinaire de monstres

Ottoline est une orpheline mélancolique. Le jour où elle découvre une étrange créature blessée dans son manoir, sa vie va basculer ! Depuis la mort de ses parents, Ottoline vit avec sa tante Eudora, son cousin Angus et leur domestique Evie dans un immense château inquiétant. Les vacances d'été arrivent et s'annoncent monotones pour Ottoline jusqu'à ce qu'elle découvre une étrange créature chez elle. Car la créature a besoin de soin, mais qui peut-elle appeler ? Elle trouve alors dans l'annuaire les coordonnées d'un vétérinaire dont le nom, Arwanach Morrow, sonne assez familier... Quand elle se rend chez lui, en pleine nuit, elle comprend que c'est son oncle, et qu'il est vétérinaire pour monstres !