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Ottoline et le vétérinaire de monstres

Sarah Marchand, Pog, Makma Studio

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Ottoline est une orpheline mélancolique. Le jour où elle découvre une étrange créature blessée dans son manoir, sa vie va basculer ! Depuis la mort de ses parents, Ottoline vit avec sa tante Eudora, son cousin Angus et leur domestique Evie dans un immense château inquiétant. Les vacances d'été arrivent et s'annoncent monotones pour Ottoline jusqu'à ce qu'elle découvre une étrange créature chez elle. Car la créature a besoin de soin, mais qui peut-elle appeler ? Elle trouve alors dans l'annuaire les coordonnées d'un vétérinaire dont le nom, Arwanach Morrow, sonne assez familier... Quand elle se rend chez lui, en pleine nuit, elle comprend que c'est son oncle, et qu'il est vétérinaire pour monstres !

Par Sarah Marchand, Pog, Makma Studio
Chez Editions Auzou

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Auteur

Sarah Marchand, Pog, Makma Studio

Editeur

Editions Auzou

Genre

Fantastique

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Ottoline et le vétérinaire de monstres

Sarah Marchand, Pog, Makma Studio

Paru le 24/09/2026

72 pages

Editions Auzou

14,95 €

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Scannez le code barre 9791039560894
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