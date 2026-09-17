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#Roman étranger

L'Histoire selon Hanna

Annett Gröschner

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Hanna Krause, une jeune orpheline de milieu populaire, est élevée - et exploitée - par sa soeur fleuriste à Magdebourg. En 1933, elle s'émancipe de sa soeur, épouse Karl, un ouvrier social-démocrate, et achète une petite boutique de fleuriste, où son art des bouquets lui permet d'acquérir une notoriété qui dépasse les limites de son quartier. Elle éponge sans broncher les dettes de son mari, irrésistiblement attiré par les bistrots et les cartes. Sans se compromettre avec les nazis, Hanna va porter à bout de bras Karl et ses enfants, dont l'aîné périt sous ses yeux dans les bombardements de 1944. Après-guerre, Magdebourg échoit à la RDA, et Hannah se reconvertit en grutière dans la sidérurgie, une activité plus rémunératrice. Ancien syndicaliste, Karl trouve une place convenable en RDA, sans cependant se faire d'illusion sur cette société dite "socialiste" . Ce n'est qu'à l'âge de la retraite qu'Hanna pourra vraiment renouer avec son amour des fleurs, en les cultivant sur les plate-bandes de son immeuble jusqu'à la réunification...

Par Annett Gröschner
Chez Liana Levi

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Auteur

Annett Gröschner

Editeur

Liana Levi

Genre

Littérature Allemande

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L'Histoire selon Hanna

Annett Gröschner trad. Elisabeth Landes

Paru le 17/09/2026

272 pages

Liana Levi

20,00 €

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