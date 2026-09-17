Kamisama School Tome 12

On ne naît pas déesse, on le devient ! Après de nouveaux tests, Nagi a découvert qu'elle possédait un don de télépathie ! Toutefois, ce dernier ne lui permet pas de capter volontairement les pensées des autres, seulement de les recevoir quand on lui en envoie. L'apprentie déesse n'a cependant pas le loisir de s'appesantir sur la question, car le rassemblement du Kamiarizuki approche à grands pas ! Les élèves des établissements de la région sont invités à prendre part aux préparatifs, une occasion en or pour la jeune fille de gagner un peu d'argent afin de renflouer les caisses du sanctuaire familial. Mais tandis que les himiko s'activent pour que tout soit prêt à temps, personne ne se rend compte que des agents de la secte Susanoo se sont infiltrés parmi eux... Surdouée ou ratée ? Suivez le parcours du combattant de Nagi pour obtenir le titre ultime ! Avec énergie et bonne humeur, Natsu Hyuuga, scénariste de talent des Carnets de l'apothicaire , nous entraîne dans le quotidien mêlé de fantasy d'une classe d'apprentis dieux hauts en couleur !