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10 scènes à sticker Creepy cute

Ophélie Ortal

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Explorez d'adorables univers effrayants avec le Stick It Creepy cute ! 10 scènes à composer, 10 pages de stickers miniatures, et une infinité de moments de cosy et creepy. Pour tous les amoureux du cute et de la période d'Halloween ! Plongez dans l'ambiance sombre et inquiétante des scènes Creepy cute, avec ce livre de stickers unique en son genre. Grâce à plus de 500 stickers à disposition, vous pourrez recréer 10 illustrations isométriques représentant des scènes spooky dignes des plus grands films d'horreur mais avec d'adorables personnages ! Que vous préfériez l'atelier de Frankenstein, le manoir hanté ou encore un inquiétant cimetière, chaque décor vous plongera dans une ambiance effrayante ! Etes-vous prêts à frissonner grâce à ce Stick it cosy creepy ? Un cadeau parfait pour les fans d'art-thérapie et de la période d'Halloween qui souhaitent se détendre dans des univers cosy !

Par Ophélie Ortal
Chez 404 Editions

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Auteur

Ophélie Ortal

Editeur

404 Editions

Genre

Coloriages adultes

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10 scènes à sticker Creepy cute

Ophélie Ortal

Paru le 17/09/2026

20 pages

404 Editions

12,95 €

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Scannez le code barre 9791032411377
9791032411377
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