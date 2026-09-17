10 scènes à sticker Creepy cute

Explorez d'adorables univers effrayants avec le Stick It Creepy cute ! 10 scènes à composer, 10 pages de stickers miniatures, et une infinité de moments de cosy et creepy. Pour tous les amoureux du cute et de la période d'Halloween ! Plongez dans l'ambiance sombre et inquiétante des scènes Creepy cute, avec ce livre de stickers unique en son genre. Grâce à plus de 500 stickers à disposition, vous pourrez recréer 10 illustrations isométriques représentant des scènes spooky dignes des plus grands films d'horreur mais avec d'adorables personnages ! Que vous préfériez l'atelier de Frankenstein, le manoir hanté ou encore un inquiétant cimetière, chaque décor vous plongera dans une ambiance effrayante ! Etes-vous prêts à frissonner grâce à ce Stick it cosy creepy ? Un cadeau parfait pour les fans d'art-thérapie et de la période d'Halloween qui souhaitent se détendre dans des univers cosy !