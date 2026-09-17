Peinture sur porcelaine et verre

24 objets en céramique et en verre décorésgrâce à la peinture Pebeo Laissez libre cours à votre créativité et transformez vos objets du quotidien en pièces uniques grâce aux peintures 150 Porcelaine et Vitrea 160 de Pebeo. Que vous soyez débutant ou confirmé, ce livre vous aidera à personnaliser vaisselle, vases, photophores et autres objets de tous les jours. Découvrez des techniques simples et ludiques pour apporter de la couleur et de la personnalité à vos tables et à votre déco. Grâce à des tutoriels illustrés, vous apprendrez à maîtriser tous les secrets de la peinture sur porcelaine et sur verre, du choix des matériaux à la finition parfaite. Mettez de la couleur dans votre vie.