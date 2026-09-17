Tricot chic à la française

12 modèles à tricoter de la célèbre marque Anny Blatt Anny Blatt, la célèbre marque française de la maille de luxe, offre à ses passionnées 12 pièces emblématiques de son histoire à tricoter elles-mêmes. Que ce soit avec la veste Lily ou le pull Victorine dans un esprit tweed, le pull Jasmine, parfait exemple du vintage graphique, le gilet Cesaria ou le cardigan Rosalia qui mettent à l'honneur les points effet dentelle, le pull Jeanne, un indispensable du vestiaire de tous les jours ou les accessoires tricotés dans un fil douillet, entrez dans les coulisses du tricot haute couture.