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Le Crochet

Barros aurelie De

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Des modèles pensés et crochetés par le Mamie Gang Après Le Tricot et pour continuer le travail de transmission, des mamies membres du "Mamie Gang" se confient sur leurs expériences et dévoilent leur passion pour le crochet, expliquant comment cette activité a enrichi leur existence. En outre, elles présentent plusieurs patrons de crochet, réalisés avec la marque et le collectif "Les Mains de Mamie", adaptés aussi bien aux débutant(e)s qu'aux expert(e)s. Une célébration du pouvoir de la transmission et de la créativité de "ces héroïnes ordinaires aux vies parfois extraordinaires". Découvrez 8 projets crochetés avec amour dans de belles matières, expliqués pas à pas : un joli pull evasé, un sac, une robe, une cagoule... Des conseils et des schémas accompagnent l'apprentissage.

Par Barros aurelie De
Chez Marie Claire Editions

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Auteur

Barros aurelie De

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Techniques artistiques

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Le Crochet

Barros aurelie De

Paru le 24/09/2026

96 pages

Marie Claire Editions

22,00 €

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