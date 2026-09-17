Initiation à la modélisation mathématique en écologie

Ce livre présente une méthode originale pour maîtriser les outils mathématiques indispensables dans le domaine des sciences de l'environnement. Cet ouvrage, conçu par un enseignant-chercheur riche de 30 années d'expérience dans l'enseignement des mathématiques, de la modélisation et de l'écologie, s'adresse à des étudiants en Sciences de la vie et de la Terre qui souhaitent maîtriser les outils mathématiques leur donnant une approche quantitative de ces domaines. Les mathématiques permettent en effet d'extraire les informations pertinentes des données acquises en laboratoire ou sur le terrain, et de formaliser des hypothèses pour pouvoir les tester à l'aide d'autres observations, bagage indispensable à tout chercheur aujourd'hui. L'originalité de ce livre est de satisfaire à ces besoins en articulant trois niveaux d'apprentissage afin de pouvoir répondre à l'hétérogénéité des connaissances mathématiques des étudiants sans abandonner la rigueur requise ? : il contient des éléments de cours fondamentaux dont la maîtrise est indispensable ? ; il propose ensuite une initiation à la modélisation en écologie illustrée de nombreux exemples ? ; enfin, il offre surtout des projets appliqués et avancés pour permettre à l'étudiant ou au lecteur intéressé de s'approprier les outils de modélisation dans une situation donnée, et leur fournit une correction les aidant à mesurer leurs acquis d'apprentissage. Ces trois niveaux peuvent être lus et utilisés de manière indépendante, de façon à ce qu'un lecteur intéressé par un projet spécifique puisse se référer à la partie mathématique plus formelle lorsque le besoin s'en fait ressentir.