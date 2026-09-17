Quel costume ?

En quoi se transformer en ce soir d'Halloween ? Peu importe le déguisement, les ombres, les citrouilles et les maisons hantées font naître l'inquiétude... En quoi se transformer en ce soir d'Halloween ? En robot, en pompier ou en super mutant gluant ? Pour avoir du courage dans le noir et effrayer les monstres, il vaut mieux choisir le costume le plus terrifiant possible. Pourtant, peu importe le déguisement, les ombres, les citrouilles et les maisons hantées font naître l'inquiétude. Heureusement que les amis sont là pour nous rassurer et nous aider à récolter des bonbons sans trembler.