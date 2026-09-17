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Quel costume ?

Roxane Brouillard, Emilie Proulx

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En quoi se transformer en ce soir d'Halloween ? Peu importe le déguisement, les ombres, les citrouilles et les maisons hantées font naître l'inquiétude... En quoi se transformer en ce soir d'Halloween ? En robot, en pompier ou en super mutant gluant ? Pour avoir du courage dans le noir et effrayer les monstres, il vaut mieux choisir le costume le plus terrifiant possible. Pourtant, peu importe le déguisement, les ombres, les citrouilles et les maisons hantées font naître l'inquiétude. Heureusement que les amis sont là pour nous rassurer et nous aider à récolter des bonbons sans trembler.

Par Roxane Brouillard, Emilie Proulx
Chez Les 400 coups

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Auteur

Roxane Brouillard, Emilie Proulx

Editeur

Les 400 coups

Genre

Albums 3 ans et +

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Quel costume ?

Roxane Brouillard, Emilie Proulx

Paru le 08/10/2026

40 pages

Les 400 coups

12,50 €

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