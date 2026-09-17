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#Essais

Vous n'êtes pas votre trauma

Marie-Michèle Ricard, Natacha Godbout

ActuaLitté
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Une approche bienveillante pour comprendre le trauma et ouvrir la voie à la guérison. Avec clarté et bienveillance, ce livre met en lumière les défis associés au rétablissement du trauma complexe, une forme de trauma causée par des épisodes d'abus vécus au cours de la jeunesse et qui se manifeste de nombreuses façons à l'âge adulte. Au lieu de cibler les comportements dysfonctionnels en demandant : " Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ? ", les autrices privilégient une approche sensible aux traumatismes vécus : " Qu'est-ce qui se passe en vous, ici et maintenant ? ". A la base des exercices, des stratégies concrètes et des témoignages présentés, cette nouvelle question permet à la personne qui porte des traces du vécu traumatique de viser le rétablissement.

Par Marie-Michèle Ricard, Natacha Godbout
Chez TRECARRE (EDITIONS)

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Auteur

Marie-Michèle Ricard, Natacha Godbout

Editeur

TRECARRE (EDITIONS)

Genre

Garder la forme

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Vous n'êtes pas votre trauma

Marie-Michèle Ricard, Natacha Godbout

Paru le 17/09/2026

240 pages

TRECARRE (EDITIONS)

21,00 €

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Scannez le code barre 9782895689102
9782895689102
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