Arthrose, arthrite et rhumatismes

Votre corps vous dit stop ! Vous souffrez d'arthrose, d'arthrite, de lumbagos, de sciatiques ou de rhumatismes et vous rencontrez des difficultés à soigner ces maux durablement ? Naturopathe expérimenté, Christian Brun vous propose dans cet ouvrage une approche étonnante et approuvée pour soulager vos douleurs. Après plusieurs années d'études et d'expérimentations, il a découvert que l'acidisme humoral semble commun à toutes ces pathologies. De quoi s'agit-il ? Simplement de votre corps qui s'est acidifié face à toutes les émotions tues et refoulées que vous avez pu vivre, ou qui vous ont été transmises de génération en génération. Dans ce livre, vous découvrirez la méthode qui vous permettra de désacidifier votre organisme durablement pour retrouver confort et mieux-être au quotidien. Au programme : - comprendre le fonctionnement de votre organisme et l'origine de votre pathologie ; - réformer votre alimentation et diminuer les sources de stress ; - adopter des techniques naturelles pour atténuer les douleurs : plantes, homéopathie, compléments alimentaires, réflexologie, ostéopathie, acupuncture... Le temps est venu de décoder ce que votre corps souhaite vous exprimer !