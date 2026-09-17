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Les guerres de Bourgogne et la Suisse

Loïc Chollet

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Janvier 1477. La dépouille de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne et prince le plus puissant d'Occident, est retrouvée nue dans un marais gelé près de Nancy. Sa mort scelle l'échec d'une ambition démesurée : celle d'ériger entre la France et le Saint-Empire un royaume qui aurait redessiné la carte de l'Europe. Mais la chute du Téméraire s'est préparée de longue date. Dès 1469, l'installation bourguignonne en Alsace - sanctionnée par le traité de Saint-Omer - et les exactions du bailli Pierre de Hagenbach avaient cristallisé contre lui une coalition réunissant les villes rhénanes, les cantons suisses, les Habsbourg et, en coulisses, le roi de France Louis XI. Première grande confrontation, la bataille d'Héricourt (13 novembre 1474) ouvre les hostilités. S'ensuivent les défaites écrasantes de Grandson (2 mars 1476) et de Morat (22 juin 1476) face aux redoutables piquiers confédérés. René de Lorraine, soutenu par les Suisses, achève l'oeuvre à Nancy. L'historien Loïc Chollet retrace ce tournant majeur de la fin du Moyen Age avec rigueur et clarté, en mêlant histoire politique, militaire et sociale, portraits de grands personnages et récit des peuples qui ont fait la guerre.

Par Loïc Chollet
Chez Editions Livreo-Alphil

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Auteur

Loïc Chollet

Editeur

Editions Livreo-Alphil

Genre

Généralités

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Les guerres de Bourgogne et la Suisse

Loïc Chollet

Paru le 24/09/2026

Editions Livreo-Alphil

27,00 €

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