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#Beaux livres

Les Sisters - Mes activités d'Halloween

Dragon d'or, Edition Bamboo

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Un livre d'Halloween plein d'humour et de défis farfelus, où les Sisters transforment chaque page en aventure monstrueusement drôle. Entre activités surprises, jeux malicieux et missions frissons, la fête la plus déjantée de l'année peut commencer ! Entre jeux, défis créatifs, coloriages, énigmes et missions frissons, ce livre-jeu propose une variété d'activités fun dans l'univers des Sisters . Recette parfaite entre l'énergie de Marine et l'espièglerie de Wendy, ce livre d'activités permettra de s'amuser, rire et frissonner, tout en stimulant la créativité et se positionne exactement dans la veine des incontournables livres d'activités des Sisters comme Mon super livre d'activités ou encore Mon livre d'énigmes.

Par Dragon d'or, Edition Bamboo
Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

Dragon d'or, Edition Bamboo

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Livres-jeux

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Les Sisters - Mes activités d'Halloween

Dragon d'or, Edition Bamboo

Paru le 17/09/2026

76 pages

Les Livres du Dragon d'Or

11,95 €

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Scannez le code barre 9782821220324
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