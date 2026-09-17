Les Sisters - Mes activités d'Halloween

Un livre d'Halloween plein d'humour et de défis farfelus, où les Sisters transforment chaque page en aventure monstrueusement drôle. Entre activités surprises, jeux malicieux et missions frissons, la fête la plus déjantée de l'année peut commencer ! Entre jeux, défis créatifs, coloriages, énigmes et missions frissons, ce livre-jeu propose une variété d'activités fun dans l'univers des Sisters . Recette parfaite entre l'énergie de Marine et l'espièglerie de Wendy, ce livre d'activités permettra de s'amuser, rire et frissonner, tout en stimulant la créativité et se positionne exactement dans la veine des incontournables livres d'activités des Sisters comme Mon super livre d'activités ou encore Mon livre d'énigmes.