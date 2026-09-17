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Chefs-d'oeuvre de Compagnons

Laurent Bastard, Virginie Tostain

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Pour un compagnon du devoir, expert de son domaine et héritier d'une longue chaîne de transmission, unchef-d'oeuvre est le travail qu'il a conçu et réalisé à l'issue de sa longue formation. Lui, hier apprenti, il va devenir maître... Cela souligne à quel point l'oeuvre est importante pour toute sa confrérie, qui va bientôt le juger... C'est unvéritable tour de force qu'il conçoit alors, pliant la matière à ses volontés, dans un luxe de raffinements techniques comme esthétiques. Les oeuvres de cet ouvrage nous racontent la compétence technique, la volonté et l'imagination de ceux qui sont jugés par leurs pairs, leurs visions et leurs envies. Une partie historique permet d'apprécier le contexte dans lequel les compagnons ont évolué au fil des siècles, dans un univers codifié et exigeant.

Par Laurent Bastard, Virginie Tostain
Chez Editions De Borée

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Auteur

Laurent Bastard, Virginie Tostain

Editeur

Editions De Borée

Genre

Objets d'art, collection

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Chefs-d'oeuvre de Compagnons

Laurent Bastard, Virginie Tostain

Paru le 17/09/2026

192 pages

Editions De Borée

32,00 €

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Scannez le code barre 9782812941207
9782812941207
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