Une vie en toc

Stephan Logereau livre un témoignage sensible sur les troubles obsessionnels compulsifs, qui touchent 2 à 3 % de la population, soit plus d'un million de personnes. " Ce livre n'est pas né d'un besoin d'écrire. Il est né d'un manque : celui de ne pas avoir trouvé ce que j'aurais voulu lire. " Fermer une porte devrait prendre deux secondes. Pour lui, cela peut prendre des heures. Le trouble obsessionnel compulsif transforme le doute en tyrannie : vérifier, recompter, recommencer, encore et encore. Chaque geste devient une épreuve, chaque instant couve une menace invisible. Dans ce récit sensible et lucide, mais non dénué d'humour, Stephan Logereau raconte vingt ans passés à lutter contre un cerveau qui ne s'arrête jamais. Chaque ligne frappe juste, entre le rire et la gifle. " Et si... ? ", souffle la maladie. " Et alors ? ", répond le livre. A lire si vous avez un TOC. A lire, surtout, si vous croyez ne pas en avoir.