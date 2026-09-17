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Amsterdam

Gallimard loisirs, Collectifs

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Des clefs pour comprendre ... la nature d'une ville sillonnée de canaux ; son riche passé de port colonial ; son architecture marquée par l'école d'Amsterdam ; son peuple, porteur d'une tradition de tolérance, ses mouvements alternatifs, ses fêtes et ses cafés. Des itinéraires à parcourirDécouvrir Amsterdam, en 9 circuits de visite ; admirer les chefs-d'oeuvre du Rijksmuseum et du Van Gogh Museum ; flâner le long des canaux du Siècle d'or jusqu'aux anciens faubourgs ouvriers ; savourer la chaleur d'un café brun ; se détendre au Vondelpark ou sur les plages au bord de l'IJ ; se laisser surprendre par l'urbanisme d'avant-garde du Noord et des Iles orientales et occidentales !

Par Gallimard loisirs, Collectifs
Chez Gallimard Loisirs

|

Auteur

Gallimard loisirs, Collectifs

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Pays-Bas

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Amsterdam

Gallimard loisirs, Collectifs

Paru le 17/09/2026

296 pages

Gallimard Loisirs

32,00 €

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