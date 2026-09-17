Gérard Bramoullé, libéral de coeur et de raison

Découvrez l'ouvrage rédigé à la mémoire du professeur Gérard Bramoullé, brillant économiste, premier adjoint de la ville d'Aix. Il contient 35 contributions de ses collègues et amis. Ce livre est dédié à la mémoire du professeur Gérard Bramoullé, décédé fin 2023, brillant économiste, ancien doyen de la faculté d'économie appliquée (université d'Aix-Marseille), ancien premier adjoint de la ville d'Aix, chargé des finances. L'ouvrage contient 25 contributions de ses collègues économistes, sur les thèmes qui lui étaient chers, de l'analyse économique aux questions d'environnement, en passant par l'analyse monétaire et celle des institutions, les questions de méthodologie ou encore d'éthique économique et des libertés locales. Il contient aussi une dizaine de témoignages personnels.