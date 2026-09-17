Initiation à la programmation et aux algorithmes TypeScript/JavaScript

Ce manuel initie les étudiants BCPST, biologistes et sociologues à la programmation via Typecript/Javascript, avec des exemples concrets d'analyse de séquences biologiques transposables à tous les domaines. L'informatique et les algorithmes sont aujourd'hui présents dans tous les domaines. La programmation des ordinateurs est matière d'enseignement obligatoire au lycée. La biologie, les sciences sociales ne se conçoivent plus désormais sans un appui informatique, et sur le marché de l'emploi la préférence va aux spécialistes qui ont une double compétence en informatique. Cette double compétence ne saurait se limiter au mode d'emploi des logiciels disponibles dans leur domaine : ce serait les utiliser sans les comprendre, pratique peut-être admissible pour un travail de routine, mais sûrement pas pour un ingénieur ou un chercheur. Le présent ouvrage propose une initiation à la programmation initialement pensée pour des biologistes, avec des exemples empruntés à la biologie tels que les algorithmes d'analyse de séquences biologiques, mais les méthodes utilisées sont largement transposables aux sciences sociales. TypeScript, évolution typée et moderne de JavaScript, s'impose comme un langage incontournable du web et des applications data interactives. Sa syntaxe accessible et son typage optionnel en font un choix idéal pour une initiation rapide, même sans expérience préalable. Présent dans l'enseignement secondaire et supérieur, il offre une polyvalence exceptionnelle pour développer des outils web de visualisation scientifique, traiter des données biologiques complexes ou créer des interfaces pour les sciences sociales, tout en ouvrant des perspectives professionnelles concrètes dans un monde où le web et les données règnent. Ce livre s'adresse en priorité aux étudiants de biologie et aux élèves des classes préparatoires de la filière BCPST, mais il concerne également les étudiants en sciences sociales, ainsi que tous les professionnels de ces domaines qui souhaitent élargir leur horizon technique et scientifique.